Ömer Aysan Trabzon'da





Trabzonspor, Ankaraspor'dan Ömer Aysan Barış'ı renklerine kattı.



Bordo-mavili kulüp, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından bir alt lige düşürülen Ankaraspor'dan sağ kanat oyuncusu Ömer Aysan Barış ile sürdürülen görüşmeleri sonuca bağladı.



Her iki kulüp yöneticilerinin gece geç saatlere dek sürdürdükleri görüşmeler sonucunda, 27 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'a bonservisiyle birlikte 2.5 yıllığına transfer edildi.



Birkaç gün içinde Trabzon'a geleceği öğrenilen Ömer Aysan, Ankaraspor'un yanısıra Kocaelispor ile Bursaspor'da da forma giydi.

