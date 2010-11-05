-ÖMER AŞIK'TAN 7 SAYI ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Chicago Bulls forması giyen milli basketbolcu Ömer Aşık, takımının evinde New York Knicks'e 120-112 yenildiği maçta 7 sayı attı. Chicago'daki United Center'da oynanan maçta 18 dakika sahada kalan Ömer Aşık, 3 kez 2 sayılık atış kullandı ve tamamında başarılı oldu. Serbest atışlarda da 2'de 1 isabetle oynayan milli basketbolcu, 5 de ribaunt aldı. Bulls'da Derrick Rose 24 sayı, 14 asistle ''double-double'' yaptı. Taj Gibson ve Ronnie Brewer 18'er sayı, Luol Deng de 17 sayıyla oynadı. Knicks'de ise Toney Douglas 30 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Danilo Galinari'nin 24 sayı attığı New York ekibinde, Raymond Felton da 20 sayı, 10 asistle ''double-double'' yaptı. Günün diğer maçında, Portland Trail Blazers evinde Oklahoma City Thunder'a uzatmada 107-106 yenildi.