T24 LogoT24 Logo
Spor

ÖMER AŞIK'TAN 7 SAYI ANKARA (A.A)

05 Kasım 2010 12:56

-ÖMER AŞIK'TAN 7 SAYI  ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Chicago Bulls forması giyen milli basketbolcu Ömer Aşık, takımının evinde New York Knicks'e 120-112 yenildiği maçta 7 sayı attı. Chicago'daki United Center'da oynanan maçta 18 dakika sahada kalan Ömer Aşık, 3 kez 2 sayılık atış kullandı ve tamamında başarılı oldu. Serbest atışlarda da 2'de 1 isabetle oynayan milli basketbolcu, 5 de ribaunt aldı. Bulls'da Derrick Rose 24 sayı, 14 asistle ''double-double'' yaptı. Taj Gibson ve Ronnie Brewer 18'er sayı, Luol Deng de 17 sayıyla oynadı. Knicks'de ise Toney Douglas 30 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Danilo Galinari'nin 24 sayı attığı New York ekibinde, Raymond Felton da 20 sayı, 10 asistle ''double-double'' yaptı. Günün diğer maçında, Portland Trail Blazers evinde Oklahoma City Thunder'a uzatmada 107-106 yenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24