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Spor

Ömer Aşık'ın hastalığına teşhis kondu

Aşık, Pelicans ile 2015'te 58 milyon dolarlık beş yıllık sözleşme imzalamıştı

02 Nisan 2017 20:20

NBA'de forma giyen basketbolcu Ömer Aşık'ın hastalığı belli oldu. New Orleans yerel basınından NOLA, basketbolcuya mide-bağırsak enfeksiyonu teşhisi konduğunu duyurdu.

Uzun süredir salonlardan uzak olan ve New Orleans forması ile maçlara çıkamayan yıldız basketbolcunun All Star arasında Meksika'da bakteriyel bir hastalık kaptığı açıklansa da tam olarak ne tür bir hastalık olduğu detaylandırılmamıştı.

Şubat'tan beri oynayamıyor

New Orleans yerel basınından NOLA, basketbolcuya mide-bağırsak enfeksiyonu teşhisi konduğunu duyurdu. 10 Şubat'tan bu yana hiç bir resmi maça çıkmayan ve geçen günlerde oldukça kilo kaybettiği son hali kameralara yansıyan Ömer Aşık'ın, yine Şubat ayı içinde Meksika'da yakalandığı hastalığın bu olduğu belirtildi.

58 milyonluk kontratı var 

New Orleans Pelicans coachu Alvin Gentry, Ömer Aşık'ın sezonun geri kalanında forma giymeyeceğini geçen hafta açıklamış, oyuncunun bundan böyle gelecek sezona hazırlanacağını belirtmişti. Aşık, Pelicans ile 2015'te 58 milyon dolarlık beş yıllık sözleşme imzalamış, bu ücretin 43.7 milyon doları garanti paraydı.

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