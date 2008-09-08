T24 LogoT24 Logo
Spor

Ömer Aşık şoku

F.Bahçe Ülker'de Ömer Aşık'ın sakatlığı büyük sıkıntı yarattı. Milli Takım kampında sakatlanan basketbolcu 6 ay sahalardan uzak kalacak

08 Eylül 2008 03:00

Fenerbahçe Ülker'de Ömer Aşık'ın sakatlığı büyük sıkıntı yarattı. Milli Takım kampında sakatlanan genç basketbolcunun 6 aydan önce sahalara dönemeyeceği öğrenildi.


Eurobasket 2009 elemelerinde mücadele eden A Milli Takım'ın hazırlık kampında dizinden sakatlanan Ömer Aşık'ın, yapılan ilk kontrollerin ardından sakatlığının 6 hafta süreceği açıklanmıştı. 


arrow 12 dev adam, galibiyete 'Fransız' değil


Ancak dizinden bir operasyon geçiren Ömer'in sakatlığının daha da ciddi olduğu ve sahalardan uzak kalma süresinin yaklaşık 6 ay olduğu öğrenildi.

Genç pivotun sarı-lacivertli formayı ise en erken Beko Basketbol Ligi’nin play-off maçlarında giyebileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Ülker'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Ömer Aşık, Euroleague’de ise sarı-lacivertli formayla 15 maçta 7.8 sayı, 5.5 ribaund ve 2.1 blok ortalamaları yakalamış, 6 maçta yaptığı 19 blokla Euroleague rekorunu da kırmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24