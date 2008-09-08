Ömer Aşık şoku

12 dev adam, galibiyete 'Fransız' değil 12 dev adam, galibiyete 'Fransız' değil

Eurobasket 2009 elemelerinde mücadele eden A Milli Takım'ın hazırlık kampında dizinden sakatlanan Ömer Aşık'ın, yapılan ilk kontrollerin ardından sakatlığının 6 hafta süreceği açıklanmıştı.Ancak dizinden bir operasyon geçiren Ömer'in sakatlığının daha da ciddi olduğu ve sahalardan uzak kalma süresinin yaklaşık 6 ay olduğu öğrenildi.Genç pivotun sarı-lacivertli formayı ise en erken Beko Basketbol Ligi’nin play-off maçlarında giyebileceği belirtiliyor.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Ülker'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Ömer Aşık, Euroleague’de ise sarı-lacivertli formayla 15 maçta 7.8 sayı, 5.5 ribaund ve 2.1 blok ortalamaları yakalamış, 6 maçta yaptığı 19 blokla Euroleague rekorunu da kırmıştı.