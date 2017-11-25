Ömer Aşık Pelicans’a galibiyetle döndü

NBA'de iki Batı Konferansı ekibinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, sezonun 11'inci galibiyetini konuk olduğu Phoenix Suns'ı 115-91'lik skorla aldı.

Pelicans'ta Anthony Davis 23 sayı ve 9 ribaunt, DeMarcus Cousins 19 sayı 10 ribaunt ve 6 asist, Jrue Holiday 18 sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

İltihablı bir bağırsak rahatsızlığı olan Crohn hastalığı nedeniyle şubat ayından bu yana basketboldan uzak kalan milli basketbolcu Ömer Aşık ise 10 dakika süre aldığı ilk maçında 6 sayı ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

Sezonun 13'üncü mağlubiyetini alan Suns'ta TJ Warren 18, Tyler Ulis 17 sayı, Tyson Chandler 14 sayı ve 9 ribaunt, Devin Booker ise 13 sayıyla maçı tamamladı.