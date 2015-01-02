Ömer Aşık NBA maçında kendi potasına sayı attı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans'ta oynayan Türk basketbolcu Ömer Aşık'ın kendi potasına attığı basketle uzatmaya giden maçta Pelicans'ı 95-93 yendi. NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde son şampiyon San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans'ı ağırladı. Misafir Pelicans, Anthony Davis'in bitime 0.7 saniye kala attığı basketle 84-82 öne geçti.

Karşılaşmada, Pelicans'ta forma giyen milli basketbolcu Aşık'ın kendi potasına attığı sayıyla uzatmaya gitti.

Aşık, son hücumda topu kenardan oyuna sokan Spurslü Boris Diaw'ın takım arkadaşı Tim Duncan'a attığı pası engellemek isterken ters bir hamleyle topu kendi potasına gönderdi.

Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Spurs, sahadan 95-93 üstün ayrıldı ve 34. maçında 20. galibiyetini elde etti. Spurs'ü galibiyete, kenardan oyuna girerek 26 sayı, 7 ribauntla oynayan Emanuel Ginobili ve 16 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 blok üreten Tim Duncan taşıdı.

Pelicans'ta all-star forvet Anthony Davis 21 sayı, 12 ribaunt ve yedek oyuncu Ryan Anderson 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Jrue Holiday, 13 sayı, 9 asist ve 6 ribauntlık katkı sundu. Ömer Aşık ise 3 sayı ve 12 ribauntla maçı tamamladı.

Doğu takımlarının karşılaşmasında Milwaukee Bukcs, sezon öncesi şampiyonluk adayları arasında gösterilen Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 96-80 mağlup etti. Sakatlıkları nedeniyle all-star oyuncuları LeBron James ve Kevin Love'dan yoksun sahaya çıkan Cavaliers böylece son 5 maçında 4. yenilgisini aldı.

Sezonun 17. galibiyetini alan Bucks'ta Brandon Knight, 26 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Giannis Antetokounmpo, 14 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blok ve oyuna sonradan dahil olan O.J. Mayo, 15 sayıyla Knight'a destek verdi.

Cavaliers'ta ise 25 sayı kaydeden Kyrie Irving ve 10 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Tristan Thompson, takımlarını ayakta tutmaya çalıştı.

Durant'ten 44 sayı

Batı Konferansı'nın 10. sırasındaki Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in 44 sayı 10 ribaunt ve 7 asistle sezonun en yüksek skoruna ulaştığı karşılaşmada, konuk ettiği Batı 8'incisi Phoenix Suns'ı uzatma sonunda 137-134 mağlup etti.

Thunder'ın all-star gardı Russell Westbrook, ilk yarıda oyundan ihraç edilmesine karşın 20 sayı attı. Serge Ibaka da 15 sayı ve 7 ribauntla mücadele etti.

Suns'ta Eric Bledsoe'nun 29 sayı, 8 asist, Markieff Morris'in 25 sayı ve Goran Dragic'in 21 sayı, 8 ribauntluk gayreti galibiyete yetmedi. NBA'e 2 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Boston Celtics-Sacramento Kings: 106-84

Indiana Pacers-Miami Heat: 106-95

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 99-78

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 102-83

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 80-96

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 95-93 (uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 137-134 (uzatmada)