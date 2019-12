-ÖMER AŞIK NBA KARİYERİNDE REKOR KIRDI NEW JERSEY (A.A) - 18.03.2011 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde Milli Basketbolcu Ömer Aşık'ın da formasını giydiği Chicago Bulls, deplasman New Jersey Nets'i 84-73'lük skorla yendi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Bulls'ta forma giyen Milli Basketbolcu Ömer Aşık, karşı potaya 11 sayı bırakırken 16 ribaunt alarak ''double'' yaptı. NBA'de çaylak sezonunu geçiren Aşık, üstün bir perfomans ortaya koyduğu gecede, 16 ribaunt ile ligde kariyer rekorunu da kırdı. Chicago Bulls'da Dereck Rose 21 sayı, L. Deng 19 sayı, Korver da 12 sayı ile oynarken, rakip takımın önemli ismi Brook Lopez'in 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Karşılaşma sonrası soyunma odasında AA'nın sorularını yanıtlayan Milli Basketbolcu, NBA'deki en iyi mücadelelerinden birini yaptığını kaydederken, ''Takım olarak çok iyi gidiyoruz. Doğu Konferansı'nda finallerde iddialı olacağımızı düşünüyorum. Hidayet'in takımı ile ikinci turda karşılaşabiliriz'' dedi. Semih Erden'in Boston Celtics'den Cleveland Cavaliers'a transferini de değerlendiren Aşık, ''Semih için iyi oldu. Cavs'da daha çok forma şansı bulacağını düşünüyorum. Biz profesyonel insanlarız, her yerde en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz'' diye konuştu. Takas döneminde kendi isminin de bazı kulüpler arasında geçtiğini söyleyen Aşık, transfer olmamasının takım içi uyumu açısından bir artı olduğunu, ilk yılında play-off'larda oynamasının önemli bir tecrübe olacağı söyledi.