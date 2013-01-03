Ömer Aşık 'duble duble'ın kapısından döndü

Milli basketbolcu Ömer Aşık, takımı Houston Rockets'ın Hornets'ı yendiği maçta 21 sayı, 8 ribauntla oynadı.

NBA'de bu sabaha karşı oynanan 12 maçla devam edilirken, Houston Rockets'ın sahasında New Orleans Hornets'i 104-92 yendiği maçta, milli basketbolcu Ömer Aşık ilk 5'te sahaya çıktı.

Houston'daki Toyota Center'da yapılan maçta 24 dakika sahada kalan Aşık, 21 sayı ve 8 ribauntla takımının galibiyetine katkı sağladı.

Evsahibi takımdan James Harden 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Patrick Petterson da 15 sayı ve 10 ribauntla 'double-double' yaptı. Ryan Anderson'ın 18, Rubin Lopez ve Jason Smith'in 12'şer sayılık performansı ise New Orleans temsilcisinin yenilginin önüne geçemedi.

Enes Kanter de takımı Utah Jazz'ın evinde Minnesota Timberwolves'u 106-84 mağlup ettiği maçta iyi bir performans sergiledi. Sonradan girdiği oyunda 19 dakika kalan ve bu süre içinde 15 sayı üreten Kanter, 8 ribaunt alıp 1 de asist yaptı.

Jazz'ı galibiyete taşıyan isimler arasında maçın en skoreri olan Gordon Hayward (17), Paul Millsap (14), Al Jefferson (12) ve Jamaal Tinsley (12) yer aldı. Konuk ekipte ise Kevin Love ve Alexey Shved'in 13'er sayısı yenilginin önüne geçemedi.

Milwaukee Bucks'da forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımının sahasında San Antonio Spurs'e 110-117 yenildiği karşılaşmada, 3 sayı kaydetti.