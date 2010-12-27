-ÖMER AŞIK 4 SAYIYLA OYNADI ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 6 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın takımı Chicago Bulls, uzatmaya kalan maçta deplasmanda Detroit Pistons'ı 95-92 mağlup etti. Aşık, 10 dakika sahada kaldığı maçta kullandığı 2 atışta da basketi buldu ve maçı 4 sayı, 4 ribauntla tamamladı. Maçta Chicago'nun en skorer oyuncusu 31 sayı, 11 ribauntla ''double-double'' yapan Carlos Boozer oldu. Takımın oyun kurucusu Derrick Rose da 23 sayı, 12 ribauntla ''double-double'' yaparak galibiyette büyük rol oynadı. Pistons'da Thayshaun Prince'in 17, Rodney Stuckney'nin 16, Richard Hamilton ve Tracy McGrady'nin 15'er sayısı mağlubiyeti engellemedi. Maçın normal süresi Pistons'dan Richard Villanueva'nın bitime 0.6 saniye kala attığı basketle 85-85 sonuçlandı. Bulls maçı uzatmada 95-92 kazanarak son 10 maçtaki 8. galibiyetini elde etti. Gecenin maçlarında şu sonuçlar alındı: Los Angeles Clippers - Phoenix Suns: 108-103 Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves: 97-98 Detroit Pistons - Chicago Bulls: 92-95 (uzatmada) New Orleans Hornets - Atlanta Hawks: 93-86 Indiana Pacers - Memphis Grizzlies: 90-104 San Antonio Spurs - Washington Wizards: 94-80 Denver Nuggets - Philadelphia 76'ers: 89-95