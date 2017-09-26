Ombudsmanlardan 'Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilsin' çağrısı

Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı katılımcıları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Güçlünün güçsüzü ezdiği dünya düzenine karşı verdiği mücadele, insanlığa yaptığı katkılar ve mazlumların yükselen sesi olması" dolayısıyla Nobel Barış Ödülü verilmesini önerdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen ve dün başlayan Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı, "Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Nefret Söylemi" başlıklı oturumla devam ediyor.

Katılımcılar, ''Güçlünün güçsüzü ezdiği dünya düzenine karşı verdiği mücadele, insanlığa yaptığı katkılar ve mazlumların yükselen sesi olması" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi gerektiğine dair çağrıda bulundu.