Ombudsmanlar Mustafa Balbay’ın notlarını yazdı

Milliyet Gazetesi Okur Temsilcisi Derya Sazak okurların yönelttiği, “Balbay’a atfedilen günlükleri neden yayımladınız?” sorusuna yanıt verdi. Sazak, günlükleri neden ve hangi kriterlere göre yayımladıklarını anlatırken gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in açıklamalarına da yer verdi.Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar ise okurlarından gelen “Günlükleri neden yayımlamadınız” sorusuna yanıt verdi.