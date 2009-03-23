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Ombudsmanlar Mustafa Balbay’ın notlarını yazdı

Milliyet ve Sabah gazetelerinin okur temsilcileri, ilk Tempo24’ün yayımladığı Mustafa Balbay’a atfedilen günlüklere ayırdı.

23 Mart 2009 02:00

Milliyet ve Sabah gazetelerinin okur temsilcileri, ilk olarak Tempo24’ün yayımladığı Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’a atfedilen günlüklere ayırdı.

Milliyet neden yayımladı?
Sabah neden yayımlamadı?

Milliyet Gazetesi Okur Temsilcisi Derya Sazak okurların yönelttiği, “Balbay’a atfedilen günlükleri neden yayımladınız?” sorusuna yanıt verdi. Sazak, günlükleri neden ve hangi kriterlere göre yayımladıklarını anlatırken gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in açıklamalarına da yer verdi.

Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar ise okurlarından gelen “Günlükleri neden yayımlamadınız” sorusuna yanıt verdi.

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