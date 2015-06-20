Ombudsmana 2,5 yılda 16 binden fazla şikayet

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu bugüne kadar Kamu Denetçiliği Kurumu'na 16 binin üzerinde şikayet yapıldığını, şikayetlerin üç bine yakınının İstanbul'dan geldiğini belirtti.

Bianet'te yer alan habere göre Kurum açıldığından beri 16 bin 300 civarında başvuru yapıldı. Başvuruların yaklaşık 15 bini sonuçlandı. Şu an incelenen şikayet sayısı ise 870 civarında.

Şikayetlerin çoğu kamu personel rejimi hakkında

Ömeroğlu, başvurulara ilişkin şunları söyledi:

"Kararların yüzde 44'ü gönderme kararları. Yani yasaya göre, müracaattan önce idari başvuru yollarını tüketme zorunluluğu var. İdareden alınan olumsuz kararın ardından kamu denetçiliğine müracaat edilmesi gerekiyor. İdare 60 gün içinde cevap vermek zorunda. Vermezse reddedilmiş sayılır ve bize müracaat yolu açılır."

İstanbul'da da ofis açmaya karar verdiklerini söyleyen Ömeroğlu, İstanbul'dan gelen yaklaşık 3 bin civarındaki şikayet geldiğini, bunların çoğunlukla mahalli idarelerle ilgili, imar konuları, proje ve ruhsatla ilgili şikayetler olduğunu söyledi.

En çok kamu personel rejiminin şikayet edildiğini ifade eden Ömeroğlu kamuda çalışanların idareyi "intibakım yanlış yapıldı, emekli maaşım az veriliyor, malulen emekli olmam gerekir, yanlış disiplin cezası verildi, atamamı yapmadınız" gibi konularda şikayet ettiklerini söyledi.

Kamu denetçiliği kurumu

12 Eylül 2010 referandumuyla onaylanan Kamu Denetçiliği Kurumu devlet ile birey arasındaki sorunları mahkemeye gitmeden çözmeyi amaçlıyor. Kurum kurulduğu günden beri eleştiriliyor. Eleştirilerin başında ise Kamu Başdenetçisi olan Nihat Ömeroğlu’nun 2007’de suikastle öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink’in 301. madde dolayısıyla aldığı cezayı onaylayan 18 Yargıtay hakiminden biri olması.