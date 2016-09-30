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Deutsche Welle

Ombudsman 'Nazi Gelini'ni inandırıcı bulmadı

NSU kurbanları ve yakınları için görevlendirilen Ombudsman Barbara John, Münih'teki mahkemede dün ilk kez ifade veren Beate Zschäpe'nin açıklamalarını inandırıcı bulmadığını söyledi

30 Eylül 2016 13:45

Alman hükümetinin NSU kurbanları ve yakınları için görevlendirdiği Ombudsman Barbara John, NSU davasının baş sanığı Beate Zschäpe'nin mahkemede verdiği ilk ifadenin inandırıcı olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Berliner Zeitung gazetesine konuşan John, davanın bitimine kısa bir süre kala Zschäpe'nin özür dileyerek beylik laflar sarfettiğini dile getirdi. John, "Zschäpe'nin sorumluluğu üstlendiğini söylemesinin ucuz bir girişim olduğunu ve başından sonuna kadar söylediklerini inandırıcı bulmadığını" belirtti.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün üç üyesinden biri olarak işlenen 10 cinayetin baş sanığı Beate Zschäpe, şimdiye kadar görülen 300'den fazla duruşmanın ardından dün ilk kez ifade etmişti. Zschäpe, daha önce kendini tanımladığı nasyonal sosyalist düşüncelere şimdi mesafeli ve yanlış davranışlarını için de üzgün olduğunu dile getirmişti. ''Bugün artık insanları etnik köken veya siyasi görüşlerine değil, davranışlarına göre değerlendiriyorum'' diyen Zschäpe, kurbanların ailelerinden de özür dilemişti.

"Kurban olarak neden seçildiler?"

Kurban yakınlarının avukatı Mehmet Daimagüler de Zschäpe'nin açıklamalarını inandırıcı bulmadığını söyledi. Daimagüler, "Eğer gerçekten pişmanlık duysaydı, pişmanlığını eylemleriyle gösterirdi" diye konuştu. Kurban yakınlarının şimdiye kadar yakınlarının kurban olarak neden seçildiğini ve öldürüldüğünü bilmediğini ifade eden Daimagüler, Zschäpe'nin şimdi "ne kurtarırsam kârdır" düşüncesiyle hareket ettiğini söyledi.

İki zanlı intihar etmişti

Aşırı sağcı NSU örgütünün üyesi Zschäpe, 8 Türk ve bir Yunan göçmenle bir Alman polis memurunun öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Cinayetlerin diğer iki baş zanlısı Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt yakalanmadan intihar etmişti.

Aşırı sağcı NSU üyelerinin 2000 - 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmesi ile ilgili yürütülen soruşturmalarda çok sayıda ihmal ve hata yapıldığı gündeme gelmişti. Yapılan ihmal ve hatalar nedeniyle de örgütün varlığı ancak 2011 yılında tespit edilmişti. Cinayetlerle ilgili dava Münih Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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