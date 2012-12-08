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Ombudsman: Dink kararı doğru demiyorum, yasa öyleydi

Nihat Ömeroğlu, Hrant Dink'i öldürülmeden önce tanımadığını ve kitaplarını okumadığını söyledi

08 Aralık 2012 16:07

Ombdusman Nihat Ömeroğlu, Hrant Dink kararı hakkında kendisine yöneltilen eleştiriler için "Kararın ısrarla doğru olduğunu da iddia etmiyorum. Yasa o zaman böyleydi" dedi. Ömeroğlu, Dink'in yazılarında Türklere "paranoyak" dediğini de vurgulayarak, "Ermeni çocukların Ermenistan'da eğitim almasını istiyordu" diye konuştu.

Nihat Ömeroğlu, Habertürk gazetesinden Yasemin Güneri'ye konuştu.

Hrant Dink’in "Türklüğe hakaret" suçunun düzenlendiği TCK 301’den 2006’da mahkûm olduğunu hatırlatarak eleştirileri yanıtlayan Ömeroğlu şöyle konuştu:

"Yasa 2008 yılında değişti. O dönemde yasa neyi gerektiriyorsa ona göre karar verdik. Bu kararın ısrarla doğru olduğunu da iddia etmiyorum. Ancak yasa bunu gerektiriyordu. Bu oyu kullanmamdan dolayı yargısız infaza tabi tutuluyorum."


'Ermeni çocukların Ermenistan'da eğitim almasını istiyordu'


Dink’in yazılarında Türklere "paranoyak" dediğini de belirten Ömeroğlu "Ceza Genel Kurulu’nda görüştüğümüz dosyada Hrant Dink Türkiye’deki Ermeni çocuklarının Ermenistan’da eğitim görmesi gerektiğini söylüyordu. 'Türkiye'de gerekli eğitim yok mu' diye düşünmüştük. Görüştüğümüz dosyalarda din, dil, ırk ve milliyete bakmayız. Sadece dosyadaki suça ve delil durumuna bakabiliriz" bilgisini verdi.

Dink’i öldürülmeden önce tanımadığını ve kitaplarını okumadığını kaydeden Ömeroğlu şöyle devam etti:

"Ahmet, Mehmet de olabilir, Hrant da olabilir, Fırat da olabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği kimliğe göre adı Fırat’tı. İnfaz yapılacak olsaydı, bir mahkeme ilamına göre yapılacak olsaydı resmi kimliğine göre Fırat Dink olarak yapılacaktı. Biz, müstear isim kullandığını biliyoruz. Kimsenin milliyetine göre yargılama yapılmadığını söyleyebilirim."

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