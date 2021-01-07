Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alınacak

Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin lisansının askıya alınmasına karar verildi.
Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'ye özel damlalarla medikal tedavi uygulanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak. Galatasaray, yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sağ beke takviye yapmaya çalışacak.
Omar'ın 650 bin Euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenildi.