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Spor

Omar Elabdellaoui'den sevindiren haber; topla çalışmalara başladı

"Daha güçlü ve daha iyi bir şekilde dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım"

04 Mart 2021 17:44

Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından topla çalışmalara başladığını duyurdu.

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