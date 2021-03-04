Omar Elabdellaoui'den sevindiren haber; topla çalışmalara başladı

Elabdellaoui'nin Instagram hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Çok daha iyi hissediyorum ve her şey iyiye gidiyor. Yeniden topla çalışabildiğim, antrenmana çıkabildiğim için çok mutluyum. Bu başlangıç beni bekleyen uzun bir yolun habercisi. Daha güçlü ve daha iyi bir şekilde dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Mesajlarınız ve dualarınız benim için paha biçilemez."



Elabdellaoui, kazanın ardından Galatasaray'ın federasyona bildirilen ikinci devre A takım listesinde yer almamıştı. Omar ile karar öncesi istişare edildiği ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.