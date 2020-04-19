Olympique Lyon'da transfer listesinin tepesinde Gustavo var

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, yaz aylarındaki ilk transfer hedefi olarak Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo'yu belirledi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Ligue 1 ekibi Marsilya'dan transfer ettiği Luiz Gustavo, Lyon formasıyla Fransa'ya dönebilir. Bir süredir konuşulan iddialar, bu kez Fransız basını tarafından da doğrulandı.

Sezon sonunda Lucas Toussart'ı da kaybedecek olan Lyon'un, önümüzdeki sezon için orta sahadaki boşluğu Luiz Gustavo ile doldurmak istediği belirtildi.

L'Equipe'ten Sebastien Tarrago, "Luiz Gustavo'nun Lyon için faydalı olacağı tartışılmaz. Lucas Toussart'ın Lyon'dan ayrılacağını biliyoruz ki o, Luiz Gustavo ile benzer özelliklere sahip tek oyuncu. Luiz Gustavo, hala çok büyük bir oyuncu" ifadelerini kullan