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Spor

Olympian Sharks – Kadıköy Ragbi: 19 - 15

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) Türkiye Erkekler Naim Süleymanoğlu Ragbi 1'inci liginde Samsun temsilcisi Olympian Akademi Spor Kulübü, sahasında İstanbul temsilcisi Kadıköy Ragbi Kulübünü 19-15 yendi

05 Mart 2018 14:43

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

Türkiye Erkekler Naim Süleymanoğlu Ragbi 1\'inci liginde Samsun temsilcisi Olympian Akademi Spor Kulübü, sahasında İstanbul temsilcisi Kadıköy Ragbi Kulübünü 19-15 yendi.
Eski 19 Mayıs stadyumunda oynanan karşılaşmayı, Gençlik Spor Şube Müdürü Süleyman Demirtaş, Gençlik Spor Ar-Ge Şube Müdürü Celalettin Kapçak, Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İlkay Aydın, Olympian Akademi Spor Kulübü Başkanı Erkan Göral, Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Göral, Ragıp Doğan, Furkan Keleş ve Fatih Kalaycı ve sporseverler izledi.
Karşılaşmayı ayrıca Türkiye Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue\'de yakından ederken, 28 Nisan 2018 tarihinde oynanacak olan Türkiye-Montenegro karşılşaması için Milli takım oyuncularını izledi.
Maç sonu açıklama yapan Olympian Akademi Spor Kulübü Başkanı Erkan Göral, \"Ligin zor karşılaşmalarından biriydi. Kazandık, mutlu ve gururluyuz. Bu ligde şehrimizi layıkıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Sahaya yüreklerini koyan ve maçın sonuna kadar savaşan kulüp sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Öncelikli hedefimiz lig şampiyonu olmak\" dedi.

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