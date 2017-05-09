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Spor

Olympiakos'a seyircisiz oynama cezası

Olympiakos'a evinde 1 maç seyircisiz oynama ve 15 bin Euro para cezası verildi

09 Mayıs 2017 21:09

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile oynadığı beşinci play-off maçında yaşanan olaylar nedeniyle Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a evinde 1 maç seyircisiz oynama ve 15 bin Euro para cezası verildi.

Avrupa Ligi'nin disiplin komitesi tarafından yapılan açıklamada, Olympiakos'un konuk ettiği Anadolu Efes'i 87-78 yenerek Dörtlü Final'e kaldığı geçen hafta oynanan play-off serisinin beşinci maçında ev sahibi takım tribünlerinin kural ihlalleri yaptığı belirtildi.

Açıklamada, maç sırası ve sonrasında Olympiakos tribünlerinin meşale yakarak oyuncuların, diğer seyircilerin ve yetkililerin can güvenliğini tehlikeye attığı ve bu nedenle Yunanistan temsilcisine 1 maç seyircisiz oynama ve 15 bin avro para cezası verildiği ifade edildi.

Olympiakos, 19 Mayıs Cuma günü Dörtlü Final serisinin ilk maçında konuk edeceği Rusya temsilcisi CSKA Moskova karşısında boş tribünler önünde oynayacak.

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