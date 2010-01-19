Olympiakos Zico'nun görevine son verdi

T24 -

Kulübün internet sitesinde verilen bilgide, Zico'nun yerine eski oyuncularından Bozidar Bandoviç'in getirildiği açıklandı.Zico, Yunan ekibinde Eylül ayından bu yana teknik direktörlüklük yapıyordu.Olympiakos, arka arkaya iki mağlubiyet ve Kavala ile golsüz berabere kalmasının ardından, lider Panathinaikos'un 7 puan gerisine düşmüştü. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı başaran Yunan ekibi, 23 Şubat'ta Bordeaux ile evinde karşılaşacak.