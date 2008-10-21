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Spor

Olympiakos hazırlıkları

UEFA Kupası B Grubu ilk maçında perşembe günü Yunan temsilcisi Olympiakos’u Ali Sami Yen Stadı’nda konuk edecek

21 Ekim 2008 03:00


UEFA Kupası B Grubu ilk maçında perşembe günü Yunan temsilcisi Olympiakos’u Ali Sami Yen Stadı’nda konuk edecek olan Galatasaray’da, teknik direktör Michael Skibbe’nin zorlu mücadeleye Trabzonspor maçında uyguladığı taktikle çıkacağı öğrenildi.

Mehmet Topal’ın kritik karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği henüz belli değil. Alman hoca bu nedenle Meira’yı yine orta sahada kesici olarak kullanıp, Baros’u tek forvet olarak sahaya sürecek...

Milan Baros; Kewell, Lincoln ve Arda tarafından desteklenecek. Meira’nın yanında Ayhan oyun kurucu görevini üstlenecek. Savunma kurgusunda da herhangi bir değişiklik olmayacak.

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