Olympiakos-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bugün Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olimpiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olimpiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olimpiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

İlk 11'ler

Olympiakos: Vaclik; Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk; M'Vila, Camara; Masouras, A.Camara, Onyekuru; El Arabi.

Fenerbahçe: Berke, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Rossi, Berisha.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olimpiakos'a karşı forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak.

Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

Olimpiakos ligde lider

Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olimpiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor.

Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olimpiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.