Olympiakos eksik geldi



Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki rakibi Olympiakos, İstanbul'a geldi. Yunan ekibinde sakatlıkları nedeniyle Leanordo, Raul Bravo, Stoltidis, Dudu, Sisic, Diogo, Djordjevic ve Papadopoulos yarın forma giyemeyecek.





UEFA Kupası 2. Tur B Grubu ilk maçında Galatasaray ile yarın karşılaşacak olan Yunan takımı Olympiakos İstanbul'a geldi.



Olympic Hava Yolları'na ait uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen konuk takım oyuncuları, kendilerini bekleyen otobüsle kalacakları otele hareket etti.



Olympiakos oyuncularından Didier Arsen Marcel Domi, basın mensuplarının maç ile ilgili soruları üzerine, Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu belirterek, karşılaşmanın sonucu hakkında bir şey söylemenin zor olduğunu, ancak kazanmak için geldiklerini söyledi.



Bu arada, yarın Galatasaray ile Ali Sami Yen Stadı'nda karşılaşacak olan Olympiakos takımında sakatlıkları nedeniyle 8 oyuncunun kadroda olmadığı belirtildi.



Yunan ekibinde, Geraldo Leanordo, Raul Bravo, Ieroklis Stoltidis, Dudu Cearense, Mirres Sisic, Luis Santo Diogo, Predrag Djordjevic ve Kyriakos Papadopoulos'un İstanbul'a getirilmediği bildirildi.

