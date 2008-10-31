T24 LogoT24 Logo
Spor

Olympiakos dolu dizgin

Olympiakos, Euroleague ligdeki ikinci maçında Perşembe akşamı İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk etti

31 Ekim 2008 02:00


Yaz döneminde flaş transferlere imza atarak katıldığı her organizasyonda şampiyonluk hedefleyen Olympiakos, Euroleague ilk haftasında Air Avellino karşısında aldığı galibiyetin ardından ligdeki ikinci maçında Perşembe akşamı İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk etti. Pire ekibi mücadeleden 83-72 galip ayrılarak ikide iki yaptı.

Çekişmeli geçen ilk yarıyı 39-38 önde bitiren Papaloukas ve arkadaşları 3. çeyrekteki 21-10'luk performanslarıyla maçı çevirmeyi başardı.

Olympiakos'ta Ioannis Bourousis 19:17 dakikada 20 sayı, 13 ribaunt ile double double yaparken Josh Childress 15 sayı, 4 ribaunt, Georgiros Printezis 6/6 iki sayı isabetiyle 12 sayı kaydetti.

Konuk ekipte ise Robert Archibald 17 sayı, 7 ribaunt, Thomas Kelati 15 sayı, Marcus Haislip 11 sayı, 5 ribaunt ile maçı tamamladı.

Bu sonuçla Malaga ekibi Euroleague'de bu sezon ilk yenilgisini aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24