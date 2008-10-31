Olympiakos dolu dizgin



Yaz döneminde flaş transferlere imza atarak katıldığı her organizasyonda şampiyonluk hedefleyen Olympiakos, Euroleague ilk haftasında Air Avellino karşısında aldığı galibiyetin ardından ligdeki ikinci maçında Perşembe akşamı İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk etti. Pire ekibi mücadeleden 83-72 galip ayrılarak ikide iki yaptı.



Çekişmeli geçen ilk yarıyı 39-38 önde bitiren Papaloukas ve arkadaşları 3. çeyrekteki 21-10'luk performanslarıyla maçı çevirmeyi başardı.



Olympiakos'ta Ioannis Bourousis 19:17 dakikada 20 sayı, 13 ribaunt ile double double yaparken Josh Childress 15 sayı, 4 ribaunt, Georgiros Printezis 6/6 iki sayı isabetiyle 12 sayı kaydetti.



Konuk ekipte ise Robert Archibald 17 sayı, 7 ribaunt, Thomas Kelati 15 sayı, Marcus Haislip 11 sayı, 5 ribaunt ile maçı tamamladı.



Bu sonuçla Malaga ekibi Euroleague'de bu sezon ilk yenilgisini aldı.



