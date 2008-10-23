'Olympiakos cehennemde'



Yunanistan'da gazeteler, bugün Galatasaray'la oynanacak maçta Ali Sami Yen Stadı'nın zorlu atmosferine değinirken, orta sahadaki eksiklerin Yunan takımının 'başını ağrıtacağını' yazdılar.





UEFA Kupası grup eleme müsabakalarında Galatasaray'a karşı mücadele verecek Pire Olympiyakos'un, ''Bu akşam yangın yerini andıracak Ali Sami Yen'de maça en güçlü orta saha oyuncuları olmadan çıkacağı'' değerlendirmesinde bulunuldu.



Yunan basın ve yayın organları, 2. Tur B Grubu’ndaki ilk sınavını verecek olan kırmızı-beyazlı ekibin, orta sahasındaki ''kaleleri'' Stoltidis ile Dudu'dan yoksun olduğunu, bu durumun antrenör Ernesto Valverde'yi ''saygıya değer'' Galatarasay'ın önünde, ''satranç tahtasında simya'' girişimlerinde bulunmaya zorlayacağı yorumunda bulundular.



Valverde'nin ''başağrısına neden olan'' oyuncu eksikliklerinin orta sahada açtığı ''kara deliği'', Patsatsioglu, Antsa ve Torosidis ile kapatmaya çalışacağını kaydeden basın yayın organları, durum ne olursa olsun ''maçın kazanılması'' hedefinin değişmediğini belirttiler.



''Olympiyakos'un en değerli oyuncusu'' olarak nitelendirilen Luciano Galetti'nin, ''Hedef tek ve gelibiyet. Golü kimin ağlara yollayacağı ise beni ilgilendirmiyor, bu konuda takıntım yok'' şeklindeki açıklaması da gündeme getirilen haberlerde, teknik adam Valverde'nin ise ''Rakibimize saygı duyuyor, ama korkmuyoruz. Hedefimiz ise eleme müsabakalarına galibiyetle başlamak'' diye konuştuğu kaydedildi.



Basın yayın organları, Galatasaray'ın sahasında mağlubiyet tanımadığına dikkat çektikleri haberlerinde, ''Olympiyakos'un, karşılaşma biletlerini yarım saat içinde adeta yok eden 24 bin Türk taraftar ile hınca hınç dolu Ali Sami Yen'de zor bir sınav vereceği'' değerlendirmesinde de bulundular.

