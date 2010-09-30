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Spor

OLYMPİAKOS: 77

30 Eylül 2010 01:56

-OLYMPİAKOS: 77 - FENERBAHÇE ÜLKER: 63 BANDIRMA (A.A) – 29.09.2010 – Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen Banvit-TÜBAD Basketbol Turnuvası'nın ikinci maçında Olympiakos, Fenerbahçe Ülker'i 77-63 yendi. Salon: Kara Ali Acar Spor Salonu Hakemler: Engin Kennerman xxx, Zafer Yılmaz xxx, Erşan Kartal xxx Olympiakos: Nesterovic xxx 8, Spanoulis xx 2, Nielsen xxx 14, Papanikolaou xxx 7, Teodosic xxx 9, Papaloukas x 2, Lucas xx 3, Mavrokefalidis xxx 18, Glyniadakis xx 6, Halperin xxx 8 Fenerbahçe Ülker: Ömer xxx 7, Vidmar xxx 7, Mahalbasic xxx 9, Kinsey xx 6, Preldzic xxx 12, Erbil x 2, Greer xx 6, Can x 2, Oğuz xxx 9, Berkay xx 3 1. Periyot: 19-18 Devre: 39-26 3. Periyot: 61-44 5 Faul: Nesterovic, Glyniadakis

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