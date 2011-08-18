-Olympiakos: 1 - Galatasaray: 0 (ilk yarı) ATİNA (A.A) - 17.08.2011 - Galatasaray, Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 1-0 geride kapattı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Olympiakos, daha 1. dakika dolmadan golü buldu. İlerleyen dakikalarda oyuna hakim olan Yunan ekibi, Galatasaray savunmasının kötü gününde olması nedeniyle girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarıyı 1. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Galatasaray ise maça tutuk başladı. İlk dakikada gelen golün şokunu uzun süre üzerinden atamayan sarı-kırmızılılar, 25. dakikadan sonra rakip kalede baskı kurmaya başladı. Sabri ile net bir pozisyona da giren Galatasaray, bundan yararlanamayınca, ilk yarıyı geride kapattı. 1. dakikada, orta sahadan gelen topla hareketlenen Mirallas, hızlı hareket edip Hakan Balta'nın müdahale edememesinden de yararlanarak topu filelere gönderdi: 1-0 14. dakikada, Fuster'in sol çaprazdan çektiği sert şutta top yandan auta gitti. 25. dakikada Gökhan Zan'ın hatasında Pantelic, kaleci ile karşı karşıya kalırken, bu futbolcunun vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı zorlukla kornere çeldi. 28. dakikada sol kanattan hareketlenen Stancu, ceza sahası dışındaki Baros ile topu buluşturdu, Çek futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti. 28. dakikada Fuster'in pasıyla bir pozisyona daha giren Riera'nın vuruşunda, Muslera üzerine gelen topu kolayca kontrol etti. 33. dakikada Galatasaray, bu ana kadar en tehlikeli atağını geliştirdi. Kazım Kazım'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sabri, Marcona'yı geçip şutunu attı ancak kaleci Castanzo, meşin yuvarlağı ayağıyla çelip golü engelledi. 43. dakikada Holebas'ın sağ kanatta uzun pasıyla bir anda kaleci Muslera ile çaprazda karşı karşıya gelen Mirallas, güzel bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı ve ilk yarı Olympiakos'un 1-0 üstünlüyle tamamlandı. Stat: G. Karaiskakis Hakemler: Periklis Giolias, Antonios Karatzikas, Nikolaos Georgarakos (Yunanistan) Olympiakos: Costanzo, Maniatis, Modesto, Feisa, Riera, Fuster, Holebas, Papadopoulos, Marcano, Mirallas, Pantelic Galatasaray: Muslera, Ujfalusi, Gökhan, Servet, Hakan, Sabri, Selçuk, Felipe Melo, Kazım Kazım, Stancu, Baros Gol: Dk. 1 Mirallas (Olympiakos)