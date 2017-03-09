Beşiktaş, Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi 3. Tur etabında karşılaşıyor. Devler Ligi'ne veda eden Beşiktaş, yoluna artık Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Bir önceki turda bir diğer temsilci Osmanlıspor'u eleyen Yunan futbolunun güçlü temsilcisi bu kez Beşiktaş'ın karşısına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. Turunda oynanacak Olympiakos-Beşiktaş maçı bugün TSİ 23.05'de başlayacak. Piraeus kentinde Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Futbolseverler Olympiakos-Beşiktaş maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilecekler.

Saat: 23.05

Yayın: TRT 1

Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Danny Makkelie, Mario Diks, Hessel Steegstra

Olympiakos: Nicola Leali, Diogo Figueiras, Alberto Botia, Manuel da Costa, Aly Cissokho, Esteban Cambiasso, Alaixys Romao, Marko Marin, Seba, Tarik Elyounoussi, Oscar Cardozo

Teknik Direktör: Vasilios Vouzas

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic, Adriano, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Şenol Güneş