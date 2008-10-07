Olympiacos'u tanıyalım

UEFA Kupası'ndaki tek temsilcimiz Galatasaray, B Grubu'nda Benfica, Olympiakos, Hertha Berlin ve Metalist takımlarıyla eşleşti. İşte Sarı kırmızılı temsilcimizin rakiplerinin tanıtımı.







Bellinzona'yı yenerek UEFA Kupası'nda 2. kez gruplara kalmayı başaran Galatasaray, Can Bartu'nun da katıldığı kura çekiminde tanıdık takımlarla eşleşti. Sarı kırmızılılar, kura sonucunda Beşiktaş'ı eleyen Metalist ekibine de rakip oldu. Sarı kırmızılıların diğer rakipleri ise Portekiz'den Benfica, Yunanistan'dan Olympiakos ve Almanya'dan Hertha oldu.





OLYMPIAKOS



UEFA Kupası grup kuraları sonucunda ikinci torbadan gelerek temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Yunanistan ekibi Olympiakos son yıllarda Avrupa'nın yükseliş trendindeki takımları arasında yer alıyor. Özellikle maddi olarak ciddi anlamda yatırım yapan Pire ekibi transfer ettiği Dünya yıldızlarıyla Avrupa'da ses getirmeyi başardı.



Yunan şampiyonu olarak sezona Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayarak başlayan Olympiakos, 3. ön eleme turunda Kıbrıs Rum Kesimi'nden Anorthosis Famagusta'ya deplasmanda 3-0 yenilmiş, evinde ise 1-0 mağlup etmesine rağmen Devler Ligi'nin kapısından dönerek UEFA Kupası'na katılmıştı.



UEFA Kupası 1. turunda Danimarka'nın FC Nordsjælland takımıyla eşleşen kırmızı beyazlılar deplasmanda 2-0, evinde ise 5-0 galip gelerek gruplara katılma hakkını elde etti.



Ligdeki durumu



Ligde son dört yılı şampiyon bitiren, son 12 sezonun ise 11'ini şampiyon tamamlayan Olympiakos, yeni sezona fırtına gibi bir giriş yaptı ve 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan toplayıp liderlik koltuğuna oturdu. Özellikle iç sahada muhteşem bir taraftar desteği altında oynayan Olympiakos bu sezon 3'ü lig 5 maçta da galip gelip 15 gol attı, 2 gol yedi.



Avrupa'da Olympiakos



Olympiakos'un geçmişine baktığımızda tarihinde Şampiyonlar Ligi ve Kupa Galipleri Kupası'nda birer çeyrek final bulunuyor. 2003 yılında Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Galatasaray ile aynı grupta yer alan Olympiakos evinde 3-0 kazanıp İstanbul'da temsilcimize 1-0'lık skorla boyun eğmişti.



Kadrosu



İspanyol Ernesto Valverde'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Olympiakos'un kadrosuna bakıldığında Arjantinli golcü orta saha oyuncusu Luciano Galletti, Nihat Kahveci ile Real Sociedad'a altın sezonunu yaşatan Sırp golcü Darko Kovacevic, futbol dünyasının yükselen isimlerinden 21 yaşındaki Brezilyalı golcü Diogo, CSKA Moskova formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı Dudu, Yunan milli takımının değişmez isimlerinden Ieroklis Stoltidis, eski Real Madrid'li savunma oyuncusu Raul Bravo, Polonyalı Michal Zewlakow göze batan isimler arasında yer alıyor.



Maçlarını 33.000 kişilik Karaiskakis Stadyum'unda oynayan takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor;





Leonidas Panagopoulos

Christos Patsatzoglou

Didier Domi

Leonardo

Giorgos Galitsios

Ieroklis Stoltidis

Luciano Galletti

óscar

Darko Kovacevic

Diogo

Predrag Djordjevic

Michal Zewlakow

Raúl Bravo

Paraskevas Antzas

Costas Mendrinos

Dudu Cearense

Avraam Papadopoulos

Konstantinos Mitroglou

Sebastián Leto

Fernando Belluschi

Tassos Pantos

Aristidis Soiledis

Giannis Papadopoulos

Vassilis Torosidis



