"Oluşturulacak Arap birliğinin Türkiye'ye karşı caydırıcı güç olacağı düşünülüyor"

Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yeni Suriye planıyla ilgili olarak "Bölgede YPG’nin ve Amerika’nın yapamadığını yapacağı ve yerel Sünni Arap halkın güvenini kazanacağı, bölgeye müdahale planları olan Türkiye’ye karşı caydırıcı güç olacağı, bölgeye yönelik planları olan İran ve ona yakın milis güçlerine karşı etkili bir güç oluşturacağı düşünülüyor Washington’da" dedi.

Plana göre 4-6 ay içinde Suriye’nin kuzeyinde bulunan 2 bin Amerikan askeri çekildiği takdirde yerine Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yapacağı askeri katkıyla oluşturulacak bir Arap birliği konulacak. Ayrıca bu ülkelerden operasyonları finanse etmeleri için para da vermeleri istenecek.

Turgut, "Yönetimde ayak oyunları ve ABD’nin yeni Suriye planı" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2018) yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Washington’da bölgeden sorumlu uzmanlar, bu planın kendi içinde uygulanma zorlukları içerdiğini, Türkiye açısından da kabul edilmesi zor yönleri bulunduğunu ve bu yüzden hayata geçirilmesinin oldukça zor olduğunu söylüyorlar. Uzmanlara göre bu zorluklar şunlardan oluşuyor:

"1- BAE, Suudi Arabistan, Mısır hep birlikte bir süredir Katar’a karşı işbirliği içindeler. Bu nedenle bunların bir anlaşma içinde bir Arap askeri birliği olarak bölgede var olabilmesi zor görünüyor. Gerçi Savunma Bakanı Mattis bu ülkelerin askeri açıdan bir anlaşmaya varması için çalışmaya hazır olduğunu Bolton’a iletti. Mattis, Katar’daki Amerikan üssünü çok önemli gördüğünden, Bolton’un Katar’ın diğer Arap ülkeleriyle uzlaşması planına sadece bu üs nedeniyle destek vermekte.

"Mattis Türkiye’deki üslerin geleceğinin net olmadığı bu dönemde Katar’ın mutlaka kazanılmasından yana. (Amerikan ordusu içinde Türkiye üzerine çok ciddi bir tartışma ve görüş ayrılıkları var. Bunun perde arkasını da hazırlıyorum.)

"2- Türkiye her ne kadar hep yanında yer aldıysa da Katar bir süredir gerek Washington’da gerekse Moskova’da bölgesel güç odağı olarak kendisini Türkiye yerine pazarlamaya çalışıyor. Katar’ın bilinçaltında Türkiye’nin olduğunun en net örneği, Washington’da lobicilik için Türkiye’nin çalıştığı Ballard adlı firmayla anlaşmış olmasıdır. Katar bir süredir Beyaz Saray’a kendisinin bölgede düzeni sağlamak açısından en az Türkiye kadar etkili olabileceği mesajını veriyor. Suriye’deki Sünni nüfusun güvenini Türkiye’den çok daha rahat kazanacağı mesajını iletiyor. Ayrıca Türkiye gibi Rusya’dan S-400 füzeleri almak için anlaşma yaptı. Amerika’yla bölgede finansal terörü takip ve önleme merkezini ülkesinde açtı.

"Bu nedenle diğer ülkelerle anlaşmazlıklarına rağmen Katar’ın bu yeni Arap askeri gücünde bulunmayı kabul edebileceği düşünülüyor."