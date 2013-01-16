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Dünya

'Ölürsem Mısır ve İsrail'i vurun'

Esed: Eğer beni muhaliflerin bombaları öldürür veya Muammer Kaddafi gibi, bir serseri tarafından öldürülürsem İsrail ve Mısır'ı vurun

16 Ocak 2013 13:50

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'ın generalleri ile yaptığı gizli bir toplantıda ölmesi halinde vurulacak 2 ülke ismi verdiği iddia edildi.

İsrail merkezli internetten yayınlanan Inyan Merkazi sitesinin Suriyeli kaynaklarına dayandırdığı haberde Beşar Esed, generallerine "Eğer beni muhaliflerin bombaları öldürür veya Muammer Kaddafi gibi, bir serseri tarafından öldürülürsem İsrail ve Mısır'ı vurun" dediği öne sürüldü.

 

'Gemisini terk eden kaptan olmayacağım'

 

El Vatan gazetesi de Esed'ın yakın çevresine "Her ne olursa olsun, gemisini terk eden kaptan olmayacağım" dediğini aktardı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat ise "Beşar Esad'ın 2014'teki seçimde yeniden aday olmaması için hiçbir engel yok. Bu onun en doğal hakkı" dedi.

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