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Dünya

Ölümüyle İran'da bir tabuyu yıktı

İran devlet medyası, Mirzakhani'nin ölümünü başı açık fotoğraflarıyla verdi

17 Temmuz 2017 14:55

Dünyanın önde gelen kadın matematikçilerinden İranlı Meryem Mirzakhani'nin ölümü İran'da büyük üzüntü yarattı. İran devlet medyası, Mirzakhani'nin ölümünü başı açık fotoğraflarıyla verdi.

İran basını, matematik Nobel’i olarak bilinen ve Fields madalya ödülünün ilk kadın sahibi olan Meryem Mirzakhani’nin kanserden hayatını kaybetmesi sonrası bir tabuyu yıktı. Devlet gazeteleri, Mirzakhani’nin başı açık fotoğraflarını yayınladı.

Devlet gazetesi Hemşehri’nin ilk sayfasında başı açık görünen Mirzakhani için “Matematik dehası ölümün cebirine boyun eğdi” başlığı kullanıldı.

Donya-e-Eqtesad (İktisat Dünyası) gazetesiyse, “Matematik kraliçesinin ebediyete gidişi” manşetiyle çıktı.

Fields madalyası 1936’dan bu yana her dört yılda bir, 40 yaşın altındaki matematikçiler arasından sıradışı yetenek sergilediği düşünülen kişilere veriliyor. Mirzakhani bu ödülü 2014’te almıştı. İran basını ödülü aldığında, kadın matematikçinin başını fotomontajla kapatmıştı.

Mirzakhani’ye için İran’dan gelen başsağlığı mesajlarının başını çeken kişi ise Devlet Başkanı Hasan Ruhani oldu. Ruhani Instagram hesabından Mirzakhani’nin başı açık bir fotoğrafını paylaşıp, “Önde gelen ve dünyaca tanınan matematikçi Mirzakhani’nin ölümü yürek parçalayıcı” diye yazdı. Ruhani, Fields madalyasını aldığında Mirzakhani’yi ilk kutlayan kişilerden olmuştu.

Stanford Üniversitesi’nde matemetik profesörü olan Mirzakhani, cumartesi gecesi Kaiforniya’da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

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İrantabuyu yıktı

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