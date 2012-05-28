Ölümünün 500. yılında Sultan II. Bayezid anıldı

Uzman akademisyenlerin katılımıyla 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen panelde, II. Bayezid döneminin sanat ortamı ve Batı ile ilişkiler konuşuldu. Toplantıda ayrıca, SSM’nin “Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu”nda bulunan, Sultan II. Bayezid’i öven kasidelerin yer aldığı nadide eserin tıpkıbasımı da tanıtıldı. Panel, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu tarafından yönetildi. İlk oturumda, Princeton Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları Bölümü’nden Dr. Nenad Filipovic, son yaptığı araştırmalar üzerinden, II. Bayezid devrinde Doğulu ve Batılı devletler arasında kurulan politik ilişkileri anlattı. Harvard Üniversitesi Sanat Tarihi ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda SSM Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Gülru Necipoğlu ise Fatih Sultan Mehmet döneminden başlayarak, II. Bayezid ve şehzadelerinin sanat merakını aktardı. Leonardo Da Vinci ile İstanbul’da inşa edilecek köprü için yazışmalar yapan sultanın döneminde, İtalya ile sanatsal ilişkileri anlattı.



Sultan II. Bayezid İçin Yazılmış Nadide Şiir Kitabı



Panelin 2. oturumunda, SSM’nin “Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu”nda bulunan, Efsahî’nin Sultan II. Bayezid’e atfen yazdığı şiir kitabının tıpkıbasımı tanıtıldı. SSM Danışmanı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Zeren Tanındı, sultanın kitap sanatı merakını ve kitap hazinesini anlattı. II. Bayezid’in şair ve yazarları bolca ödüllendirerek desteklediği dönemde; yazın, bilim ve sanatın zengin ürünler verdiğine, verimli bir kültür ortamı oluştuğuna dikkat çekti. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Çiçekler ise 1500 yıllarında İstanbul saray nakkaşhanesinde hazırlandığı anlaşılan, II. Bayezid’e sunulmak üzere yazılmış şiir kitabının tarihsel ve edebi önemini anlattı. Prof. Dr. Çiçekler, Farsça yazılan nadide eserin, II. Bayezid’in sanatsever ve cömert kişiliğini yansıttığını, edebi değeri yüksek mısraların dönemin sanat ortamına ışık tutuğunu belirtti.