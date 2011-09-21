-Ölümüne yedi KİEV (A.A) - 21.09.2011 - Ukrayna'da hamur tatlısı yeme yarışmasını kazanan 77 yaşındaki adam, yarışmayı kazandıktan hemen sonra hayatını kaybetti. Fakty I Kommentarii gazetesi, 18 Eylül'de ülkenin güneydoğusundaki Zaporizya bölgesinin Tokmak kasabasında meydana gelen olayda, İvan Mendel'in yarışmayı kazanmak için yarım dakika içinde 10 tane hamur tatlısı ve bir litre kaymak yediğini yazdı. Gazete, yarışmanın ödülü olan bir şişe kaymağı kazanan Mendel'in kısa süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini belirtti.