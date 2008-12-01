Turkcell Süper Lig lideri Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Gustavo Colman, bordo-mavili takımın şampiyon olması için ellerinden geleni yapacaklarını, gerekirse ölümüne koşacaklarını söyledi.



Colman, Tam Saha Dergisi'ndeki röportajında, Trabzonspor'un 24 yıldır şampiyon olamadığını belirterek, "24 senedir gerçekleşmeyen bir hayali gerçekleştirmek için buradayız. Şampiyon olabileceğimize şüphesiz inanıyorum. Fakat daha ilk yarıyı bile bitirmiş değiliz ve önümüzde çok uzun bir süreç var. Şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Gerekirse ölümüne koşacağız" dedi.



Şampiyon olamamaları halinde bunun dünyanın sonu olmayacağını kaydeden Colman, "Yeter ki sonuna kadar gerekli dirayeti gösterelim. Rahat ve sakin olmamız gerekiyor. Geriye ne kadar kaldığını hesap etmek ve (Acaba şampiyon olabilir miyiz?) diye düşünmek yerine (Daha iyi nasıl oluruz?) sorusuna cevap bulmamız gerekiyor" diye konuştu.



Kariyerinde hiç şampiyonluk yaşamadığını ifade eden Colman, şöyle devam etti:



"Herkesin rüyalarını süsleyen bir hedefi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umarım bunu başarabiliriz. Diyelim ki bunu gerçekleştirdik. O zaman hem benim hem de takım arkadaşlarımın önü müthiş bir şekilde açılacak. Daha iyi yerlerde oynamak, milli takımlara gitmek gibi imkanlara kavuşacağız. Bu da herkesin mutlu günler yaşaması demek olacak."



Teknik olarak savunma dörtlüsünün önündeki ikiliden biri olarak ve sürekli ileriye, geriye gidip gelen bir oyun şekliyle oynamayı sevdiğini belirten Colman, "Belçika'dayken de böyle oynuyordum ve kendimi bu pozisyonda çok rahat hissediyorum. Ayrıca şimdi olduğu gibi orta sahanın solunda ve sağında da oynayabilme özelliğine sahibim. Ama esas mevkim dörtlü savunmanın önündeki ikiliden biri olarak oynamak" diye konuştu.







-"DELGADO, MAÇIN RİTMİNİ DEĞİŞTİREBİLEN BİR OYUNCU"-







Beşiktaşlı Delgado ile Chacarita takımındayken bütün idmanları beraber yaptıklarını vurgulayan Colman, "İkimiz de aynı dönemde takımdaydık. Fakat onunla Birinci Lig'deyken birlikte maç oynama imkanımız olmadı. Zaten takım küme düşünce o da kulüpten ayrıldı. Chacarita'da oynadığı dönemde bile en çok göze batan, skora etki eden oyuncuydu. Buraya geldikten sonra da niteliklerini kanıtlamış; takımına faydalı, maçın atmosferini ve ritmini değiştiren bir oyuncu olarak ön plana çıkmış" diye konuştu.



Birçok Arjantinli oyuncu gibi kendisinin de Maradona'yı örnek aldığını ifade eden Colman, şöyle konuştu:



"Maradona dememizin sebebi ise şu; eğer bugün ülke olarak tanınıyorsak, bunun önemli bir kısmını yaptıklarından, başardıklarından ve karakterinden ötürü Maradona'ya borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Hiç tereddüt etmeden onu kendimize örnek alıyoruz. Arjantinli bir oyuncu ülkesi dışında bir takıma gittiğinde ve iyi bir oyun çıkardığında (Vay canına! Maradona gibi oynuyor!) deniyor. Bugüne kadar oynadığım takımlarda o takım için mümkün olanın en iyisini yapmaya çalıştım. Bundan sonrası için en büyük hedefim milli takımda oynamak. Milli takımda oynamak benim için büyük bir hayal. Hele de Maradona gibi büyük bir karakterin yönetimi altında milli takım forması giymek hayalimin en görkemli şekilde gerçekleşmesi olacak."



Colman, en büyüğü 26 yaşında ablası olmak üzere 6 kardeş olduklarını ifade ederek, "Onu 25 yaşındaki ağabeyim takip ediyor. Ardından da ben geliyorum. Futbolu bırakan kardeşim dördüncü sırada. En küçüğümüz ise 5 yaşında. Yedinci de yolda şu anda. Yakında bir kardeşimiz daha olacak" diye konuştu.



(SE-AK-SSG)

11:21 01/12/08



AVRUPA'DAN FUTBOL



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