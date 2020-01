Ölümün kıyısındaki kent: Halep

Suriyeli doktor Usame el Ezz bir cerrah ve Suriye Amerikan Tıp Birliği (Syrian American Medical Society) için çalışıyor. El Ezz, tıbbi yardım için sık sık Türkiye'den memleketi Halep'e gidiyor. Halep'in bir bölümü 2012'den beri Suriyeli isyancıların kontrolünde. Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yanına geçip hava operasyonlarına başlamasından bu yana Halep'teki çatışmalar şiddetlendi. Halep'le telefon bağlantısı kurulamadığı için el Ezz'e sorularımızı sesli mesajla gönderdik, o da aynı şekilde sesli mesajlarla sorularımızı yanıtladı.

Deutsche Welle: Halep'te şu anda bulunduğunuz yerde durum nasıl?

Usame el Ezz: Hayat burada gerçekten zor. Yaşamak için ihtiyacınız olan neredeyse hiçbir şey yok. İnsanlara altı aydır elektrik verilmiyor. Musluklarımız pek akmıyor, içme suyuna ulaşmak da zor. Ekonomik durum zaten çok çok kötü. İnsanların çok az parası var. İnsanlar artık umudunu yitiriyorlar. Çok azı çalışıyor ve çoğunun bakmak zorunda olduğu yaralı aile fertleri var. Birçok ailede de geçimi sağlayan baba artık yaşamıyor. Ya çatışmada ölmüş ya da bombaların hedefi olmuş. Bazı erkekler de rejim tarafından kaçırılmış.

Deutsche Welle: Hayat şartları zor. İnsanlar Halep'i terk etmeye mi çalışıyor?

Usame El Ezz: Hepsinin öyle bir imkanı yok. Benzin az, herkesin de otomobili yok. Ayrıca hükümete bağlı birlikler önemli yolları ele geçirmiş durumda ve yasaklar nedeniyle geçiş çok zor. Yolda bombaların hedefi olma riski var. Ancak insanlar yine kaçıyor.

Deutsche Welle: Rus ordusunun saldırılarından bu yana Halep'te durum nasıl değişti?

Usame El Ezz: Her gün farklı bomba türleri ile saldırılara maruz kalıyoruz. Rusya'nın müdahalesinden sonra durum daha da kötüleşti. Hükümete bağlı birlikler okul, cami, meydan gibi insanların bulunduğu yerleri daha sık hedef almaya başladı. Can kayıplarının sayısı da büyük oranda arttı. Öte yandan Ruslar farklı silahlar ve bombalar kullandığı için biz doktorlar, savaşçıların ve kurbanların yaralarının değiştiğini de görüyoruz. Ancak maalesef uyarı yapılmadan, saldırılar öylesine düzenleniyor. O kadar kısa süre içinde de kimse saklanamıyor. Bir de zaten her evin bodrum katı yok.

Deutsche Welle: Bu durumda insanlar ne yapıyor, nasıl yaşıyor?

Usame El Ezz: İnsanlar evden pek dışarı çıkmıyor. Travma yaşıyorlar, psikolojik ve psikiyatrik yardıma ihtiyaçları var. Çocuklar geceleri bağırıyor, hamile kadınlar bebeklerini kaybediyor. Erkekler de bu durumdan ağır etkileniyor. Üzerlerindeki baskı büyük. Para kazanmaya çalışıyorlar. Onlar ayrıca kentteki bütün yıkımı ve cesetleri gören kişiler.

Deutsche Welle: Tıbbi yardım nasıl sağlanıyor?

Usame El Ezz: Çok az ilaç ve çok az tıbbi alet var. Ancak bizim için özellikle sorun yaratan, kanser gibi ağır hastalıkları yeterince tedavi edemiyoruz.

Deutsche Welle: Şu anda insanlar en çok neden korkuyor? İnsanlar size neler anlatıyor?

Usame El Ezz: Hükümet birliklerinin kente girmesinden ve insanları açlığa terk etmesinden çok korkuyorlar. Eğer askerler kentin bu bölümünü de ele geçirirse daha fazla insan ölecek burada. Esad'ın kimsenin canını bağışlamayacağını biliyoruz. Halep'in bu bölümünde en büyük korku senaryosu bu.