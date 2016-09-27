'Ölümü erteleyen adam' Totti 40 yaşında

Adı Roma ile özdeşleşen; doğduğu, büyüdüğü şehir ve takımı asla terketmeden aktif futbolculuk hayatını sürdüren Francesco Totti, bugün 40 yaşına bastı.

Profesyonel kariyerinde sadece sarı-kırmızılı takımda forma giyen ve bu sezon sonu futbola veda edeceğini açıklayan Totti, hafta sonu Torino karşısında ligdeki 250'nci golünü kaydetti.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın kaleminden Totti'nin 25 yıllık Roma hikâyesi şöyle:

Francesco Totti, nam-ıdiğer 'İl Capitano (Kaptan)', Roma kulübünü ve şehrini her şeyin ötesine koyduğunu şu sözlerle ifade ediyor:

"Roma'ya olan sevdamız, ailemizin, kanımızın, ruhumuzun bir parçası... İnsanlar şunu soruyor: 'Neden bütün ömrünü Roma'da geçirdin?' Roma benim ailem, arkadaşlarım, sevdiğim tüm insanlar. Bu kulüp, bu şehir benim hayatım. Sonsuza kadar..."

Kendisi ne kadar "Roma benim için dünyanın ta kendisi" diyorsa, ona gönül veren taraftarları da, Latince'de genellikle Roma için kullanılan "Caput mundi (dünyanın merkezi)" nitelemesini Totti'ye de yakıştırıyor.

"Sadece bir kaptan var (c'é solo un Capitano)" sloganlarıyla, pankartlarıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda yüceltilmeye layık görülen de O.

Onun şehrine olan tutkusunun karşılıksız olmadığını da, Roma'daki belediye otobüsü biletlerine yalnızca üç kişinin; 2 ayrı Papa ve Francesco Totti'nin fotoğraflarının basılmasından da anlamak mümkün.

Totti, taraftarlarının gönlünde öyle bir yer edinmiş ki, genel seçimlerdeki oy pusulalarına zaman zaman onun adının yazıldığı da görülür.

Çocukken, odak noktası haline geldiği için doğum gününün kutlanması kendisini utandıran şampiyon, dün ailesi, takım arkadaşları ve yöneticileri ve dostlarından oluşan 300 özel davetlinin katıldığı bir partide 40'ıncı yaş günü pastasının mumlarını söndürdü.

Totti 'ölümünü' erteliyor

3 çocuk sahibi olduğu Ilary Blasi ile evliliği de profesyonel kariyeri de her daim övülen Totti, AS Roma'daki 25'inci ve son sezonunu yaşıyor.

1992 yılında başladığı profesyonel hayatını sadece bu takımda geçiren Totti, bu bakımdan çağımız futbolunda da eşsiz bir kariyer örneği sergiledi ve gelen birçok astronomik transfer teklifini reddetti.

Totti, 12 yıl önce Real Madrid'in teklifini, "Evin, her şeydir" diyerek reddetmeyi de bildi.

İlk kez 16 yaşındayken Brescia-Roma karşılaşmasında Serie A'da forma giyen Totti, ilk golünü 4 Eylül 1994'te Foggia karşısında kaydetti.

Kaptan, sarı-kırmızılı forma ile 250'si lig maçlarında, 18'i kupa maçlarında, 38'i ise Avrupa maçlarında olmak üzere toplam 306 gol kaydetti, Silvio Piola'nın ardından "İtalya liginin en skorer oyuncuları" listesinde 2'nci sırada yer almayı başardı.

2006 yılında Almanya'daki Dünya Kupası'nda şampiyonluğu da tadan Totti, 1 kez Serie A Şampiyonu, 2 kez İtalya Kupası ve 2 kez de İtalya Süper Kupasını kazandı.

Yılın İtalyan Futbolcusu Ödülü'nü 5 kez kazanan tecrübeli isim, bunu en çok elde eden oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu (38 yıl 59 gün) unvanını elinde bulunduran Totti, Serie A'da 70 penaltı atışını gole çevirdi, ligde beyaz noktadan en çok gol bulan futbolcu oldu.

Yaşının ilerlemesi ve teknik direktörü Luciano Spalletti ile olan anlaşmazlıkları nedeniyle geçen sene futbola veda etmesi beklenen Totti, sahalarda kalmakta ısrar edince Haziran ayında takımıyla son kez, 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

La Repubblica gazetesi yazarlarından Enrico Macioci, Şehrazad ölümünü ertelemek için nasıl masallar anlatıyor idiyse, Totti'nin de, büyülü, hâlâ üretken ve dahiyane bir şekilde kariyerini sürdürmekte, onu öldürmemekte ısrarcı olduğunu ifade ediyor.

Gol sevinçleriyle de fenomen oldu

Cucchiaio (kaşık) golleriyle ünlü Totti, topu ağlara gönderdikten sonraki yaratıcı ve markalaşmış sevinç gösterileriyle de biliniyor.

Eşinin, ilk çocuğu Christian'a hamile olduğu dönemde formasının içine futbol topunu sokarak hamile mizanseni yapan da, çocuğunun doğumunun ardından baş parmağını ağzına götürerek, emzikli bir bebek taklidi yapan da O idi.

Başkent derbisindeki golünün ardından özçekim (selfie) de yaparak, muhtemel bir cezayı göze alan Totti, hala gol sevinçlerini baş parmağını ağzına götürerek yaşıyor.

Kimsesiz çocukları locasında ağırlıyor

Oyunculuğu kadar sosyal sorumluluk bilinciyle de tanınan Totti, bugüne kadar 5 kitap yayımladı ve tüm bunların gelirini hayır kurumlarına bağışladı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda kendine ait locası bulunan Totti, sakat ya da cezalı olduğunda maçları locasında seyretmiyor ve orada kimsesizler yurdundan gelenleri ya da yoksulları ağırlıyor.

2005 yılında manken Ilary Blasi ile düğününe de çocukluk arkadaşlarını, doğup büyüdüğü mahallenin sakinlerini ve bakkalını, ilk öğretmenini ve binlerce Roma taraftarını davet etti. Bu yönleriyle Totti "Altın kalpli" olarak da anılıyor.