Ölümsüzlük sanıldığı kadar uzak mı?

T24

Mucize hap için son 2 yıl



Ölüm tedavi edilecek



Sır çocuklarda gizli



Yaşlılık yavaşlayacak...



Uzun yaşam istiyorsan sigaradan uzak dur





Ömür % 550 uzayabilir





İnsanoğlu hangi yıllarda, kaç sene yaşadı?



Dev adıma Nobel ödülü



BEYİN



HAYATİ ORGANLAR



KAN



HÜCRE







GÖZ



KEMİK VE EKLEMLER



KLON





Rusya’dan ABD’ye bilim adamları, uzun yaşamın hatta ölümsüzlüğün sırrını keşfetmeye çalışıyor. Fransız Le Figaro gazetesi bu çabaları derledi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Rusya’da bulunan Moskova Devlet Üniversitesi’nden Vladimir Skulachev, Rusya Cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev tarafından da destekelenen 40 yıllık çalışmalarının sonucunda ölümsüzlük hapına çok yaklaştığını açıkladı. Hapın, oksijenin vücuttaki hücrelere zararlı etkisini durdurarak, hücrelerin ölmesini engellediğini söyleyen Skulachev, çalışmalarında son iki seneye girdiğini iddia etti.İngiltere’de bulunan Cambridge Üniversitesi genetik uzmanı Dr. Aubrey de Grey, yaşlılığın bedendeki fiziksel değişim demek olduğunu, vücuttaki her türlü hastalık ve hasarın hemen tedavi edilmesi sayesinde, ölümün ortadan kalkacağını savunuyor. Grey, bunu sağlamak için kök hücre teknolojisinin geliştirilmesinin yeterli olduğunu söylüyor.Fransa’da yaşayan ‘Kas Hastalıklarına Karşı Savaşma Derneği’nin başkanı Dr. Serge Braun, küçük çocuklarda nadiren görülen erken yaşlanma hastalığı üzerinde yürüttükleri çalışmaların, ölümsüzlüğün anahtarını bulmalarını sağlayabileceğini belirtti. Çocukların hücrelerinin erken yaşlanmasına neden olan proteini tanımlamaya çalıştıklarını söyleyen Braun, proteinin tanımlanması durumunda, yaşlanmanın da durdurulması konusunda büyük bir adım atılabileceğini dile getirdi.ABD’de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün biyoteknoloji laboratuvarlarında yürütülen hummalı çalışmalarda ölümsüzlüğün sırrı genlerde aranıyor. Araştırmaların başında bulunan Leonard Guarente, mantar hücrelerinde metabolizmayı yavaşlatarak, yaşlılığın da yavaşlamasını sağlayan bir gen buldu. SIR2 adlı bu genin, insan vücudunda da bulunduğunu tespit eden Guarente, şimdi bu sihirli genin insanlarda ömrü uzatmak için kullanılıp kullanılamayacağını araştırıyor.İnsanların ölümsüz olabileceğine inanan “Ölümsüzlük” kitabının yazarı biyofizikçi ve doktor Roland Moreau, sigara kullanımının sonlanması, yiyeceklerin doğallaşması, şeker tüketiminin azalması ve düzenli egzersiz yapılması sayesinde insan ömrünün uzayacağını söylüyor.Ölümün hastalık olduğuna inanan bir diğer bilim insanı da Amerikalı Raymond Kurzweil. Kurzweil, meyve sineklerinin genetiğiyle oynayarak yaşam sürelerini yüzde 550 uzattıklarını, şimdi aynı yöntemi insanlara uygulamaya çalıştıklarını söylüyor. Kurzweil kendi de ölümsüzlüğe ulaşmak için organik besleniyor, düzenli egzersiz yapıyor ve günde 250 kadar vitamin ve yardımcı ilaç alıyor.1750’lerde: 25 yıl1800’lerde: 35 yıl1950’lerde: 65-70 yıl2000’lerde: 80 yıl2020’lerde: Hedef 100 yılABD’li bilim insanları Elizabeth Blackburn, Carol Greider ve Jack Szostak da, genlerde kanser ve yaşlanmaya neden olan mekanizma üzerine yürüttükleri araştırmalar sonucunda 2009 yılında Nobel Tıp Ödülü’ne ulaştı. Bu bilim insanları, kromozomların hücre bölünmeleri sırasında nasıl mükemmel kopyalandıkları ve parçalanmaya karşı nasıl korundukları konusundaki biyolojideki temel sorunu çözdü. Bu keşif hücreyi daha iyi anlamayı, hastalık mekanizmasını çözmeyi sağlayacak konulara ışık tutarak, hem tedavilerin geliştirilmesi hem de ömrün uzatılması konusunda büyük bir yol alınmasını sağladı.2020: Beynin kendini yenilemesi sağlanacak.2040: Beyindeki hasarlı bölümler mikroelektronik protezlerle değiştirilecek.2100: Yaşlanma ortadan kalkacak.2020: Biyoteknik organlar ve kök hücre yöntemi kullanılarak, karaciğer, kas gibi vücudun kısımları üretilecek.2040: Başka organizmalardan alınan hücreler kullanılarak laboratuvarda organ üretilecek ve vücuda takılacak.2100: Daha uzun süre canlı kalabilen ve daha dayanıklı hayati organlar üretilecek.2011: Kandaki değerlerin düzenlenebileceği bir tedavi üretilme aşamasında.2020: İnsan kanını temizlemek için nanokapsüller üretilecek.2030: Kandaki globüllerde yapılacak değişikliklerle yaşlanma geciktirilecek. Vücut yeni damarlar üretebilecek.2011: Hücrelerdeki oksitlenme dokunun yaşlanmasına neden oluyor.2040: Hücrelerin oksitlenmesi yavaşlatılacak.2011: Katarakt gibi göz hastalıkları yaşlanmanın en belirgin etkilerinden.2020: Göz implantları bu gibi hastalıkları ortadan kaldıracak.2100: İnsan daha iyi, daha uzağı ve karanlıkta görebilecek.2011: Yaşlandıkça kemikler zayıflayıp güçsüzleşiyor.2015: Kemiklerin oluşumunu engelleyen enzimler durdurulacak.2030: Genetik sebepler silinerek kronik eklem yangısının etkileri azaltılacak.2050: Sentetik hücreler kullanılarak daha sağlam bir kemik yapısı oluşturulacak.İnsanın kendi kök hücrelerinden üretilecek bir klona, beyninde sahip olduğu içerikler de yüklenecek. Böylece canlı tek bir vücuda bağlı olmadan yaşayabilecek.