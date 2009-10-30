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Dünya

Ölümsüzlüğün formülünü buldum!

Tıp profesörü Rasin’in atom çekirdeği yapımı teorisi ile insanın ölümsüzlüğünün önünü açtığı öne sürüldü.

30 Ekim 2009 02:00

ABD’de yaşayan Ukraynalı tıp profesörü Konstantin Rasin’in kendi geliştirdiği atom çekirdeği yapımı teorisi ile insanın ölümsüzlüğünün önünü açtığı öne sürüldü.

Ukrayna’daki ‘UNİAN Ajansı’ Ukraynalı bilim adamının biyosibernetik alanındaki çalışmasının, beynin fonksiyonlarını yitiren parçalarının yerine protez yerleştirilmesine imkân tanıdığına ilişkin iddiayı yayınladı. Prof. Rasin, “Biyosibernetik alanındaki son teknoloji sayesinde çok yakında beynin farklı parçalarının yerlerine protez takılabilecek” iddiasında bulunurken ölen insanların kişiliklerinin kopyalanmasını sağlayacak sensörlerin yapımının da mümkün olduğunu savundu. Rasin “Artık kimse buna fantezi ya da masal gözüyle bakmıyor. Bu, gerçek” diye konuştu.

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