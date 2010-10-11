-OLUMSUZ HAVANIN FATURASI SEBZEYE ÇIKTI ADANA (A.A) - 11.10.2010 - Türkiye genelinde geçen hafta etkili olan olumsuz hava koşulları, sebze fiyatlarının yükselmesine yol açtı. AA muhabirinin Adana Büyükşehir Belediyesi Vedat Dalokay Hal Kompleksi yetkililerinden aldığı bilgilere göre, olumsuz hava koşullarının etkisiyle açık alanda yetiştirilen ürünlerin fiyatlarında artış meydana geldi. Geçen hafta semt pazarlarında kilogramı 2 liradan satılan yeşil biber ve karnabaharın fiyatı 1,5 liradan 3 liraya, patlıcanın fiyatı ise 1 liradan 1,5 liraya çıktı. Kırmızı lahananın fiyatı tanesi 1 liradan 2-2,5 liraya yükselirken, geçen hafta fiyatı 1 lira olan marul ise 2,5 liradan, 4 bağı 1 lira olan ıspanak ise kilogramı 3 liradan satılıyor. Bu arada, eylül ayının zam şampiyonu domatesin fiyatı ise yine 5 lirada kaldı.