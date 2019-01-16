Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO

İDO, olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa-Bandırma’ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 16 Ocak’taki Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.