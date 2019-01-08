Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Aynı gerekçeyle, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi de programdan kaldırıldı.

İDO iptalleri

Kadıköy-Yenikapı-Bursa / 07:50

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45