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Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul'da iki gündür kar yağışı etkisini gösteriyor

08 Ocak 2019 10:17

İstanbul ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi de programdan kaldırıldı. 

İDO iptalleri

Kadıköy-Yenikapı-Bursa / 07:50

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

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