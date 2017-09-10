Ölümlü kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Emre Yiğit\'in yaşamını yitirdiği kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah Solmaz sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza, geçen Cuma günü saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Mobil Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan İzmir yönüne giden 37 yaşındaki Abdullah Solmaz yönetimindeki 61 BE 349 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek, Atatürk Bulvarı’ndan Selvilitepe Mahallesi yönüne giden Emre Yiğit yönetimindeki 45 TJ 538 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenip, orta refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emre Yiğit ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yiğit, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Solmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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