Ölümlü kazaya karışan milli güreşçi Rıza Kayaalp hakim karşına çıktı

Kaza, dün akşam merkeze bağlı Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek’e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek’e arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki TIR da çarptı. Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, bugün adliyeye sevk edildi. Kayaalp ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Kayaalp, çok üzgün olduğunu belirterek, “Çok üzücü, istenmeyen bir olay yaşandı. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Kayaalp, avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Aniden anayola fırladı"

"Hadise, Yozgat-Sivas karayolunda tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden anayola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen TIR’ın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir. Zaten TIR’ın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu TIR’ın farları sayesinde gördüm ama maalesef arkadan gelen TIR göremedi."

"En ufak bir kusurum bulunmadığı gibi en ufak bir ihmalim de yoktur"

"Ben zaten arabamı derhal durdurmuş ve şahsı hastaneye götürmek için yardıma gidiyordum ancak olay ani gerçekleştiği için bu mümkün olmamıştır. Bu elim hadisede en ufak bir kusurum bulunmadığı gibi en ufak bir ihmalim de yoktur. Kolluk görevlilerimiz, görgü şahitlerimiz, olaya ilişkin tespitler ve alınan bilirkişi raporlarında hiçbir kusurum olmadığı tespit edilmiştir." (DHA)