-Ölümlü kazalar azaldı İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Türkiye genelinde son 5 yılda meydana gelen trafik kazalarının sayısı artarken, hayatını kaybedenlerin sayısında azalma yaşandı. AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2006 yılında 728 bin 755, 2007 yılında 825 bin 561, 2008 yılında 950 bin 120, 2009 yılında 1 milyon 53 bin 436 ve 2010 yılında da 1 milyon 106 bin 201 ölümlü, yaralamalı, maddi hasarlı ve kaza tespit tutanağına (1 Nisan 2008'den itibaren) işlenen kaza meydana geldi. Buna göre, 2006 yılında meydana gelen kazaların 96 bin 128'i, 2007 yılındaki kazaların 106 bin 994'ü, 2008 yılındaki kazaların 104 bin 212'si, 2009 yılındaki kazaların 111 bin 121'i, 2010 yılındaki kazaların 116 bin 804'ü ölümlü ve yaralamalı kazalardan oluştu. Meydana gelen kazalarda 2006 yılında 4 bin 633 kişi, 2007 yılında 5 bin 7 kişi, 2008 yılında 4 bin 236 kişi, 2009 yılında 4 bin 324 kişi ve 2010 yılında 4 bin 45 kişi hayatını kaybetti. Yine 2006'da 169 bin 80 kişi, 2007'de 189 bin 57 kişi, 2008'de 184 bin 468 kişi, 2009'da 201 bin 380 kişi ve 2010'da 211 bin 496 kişi de yaralandı. Bu doğrultuda yıllara göre trafik kazalarının sayısı artarken, ölü sayısında azalma, yaralı sayısında ise artış gözlendi. Son 5 yılda yaşanan kazaların 3'te 2'si yerleşim yerinde meydana gelirken, geri kalan kısım yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Buna göre, 3 kişiden 1'i yerleşim yeri dışında hayatını kaybederken, yaralanmaların ise yüzde 60'ı yerleşim yerinde meydana geldi. 2006 yılında kazaların yüzde 98'i sürücü kusurları nedeniyle meydana gelirken, bu oran 2010 yılında yüzde 89,7'ye düştü. Yayaların, 2006 yılında yüzde 1,6 olan kaza nedenlerindeki payı ise 2010 yılında yüzde 9'a çıktı. -En çok ölümlü ve yaralamalı kaza İstanbul'da- Geçen yıl polis ve jandarma bölgelerinde meydana gelen 116 bin 804 ölümlü ve yaralamalı kazada 11 bin 934 ile İstanbul birinci sırada yer alırken, bunu 9 bin 490 kaza ile Ankara ve 6 bin 827 kaza ile İzmir izledi. Bu kazalarda, İstanbul'da 265 kişi, Ankara'da 206 kişi ve İzmir'de 140 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı ise İstanbul'da 18 bin 335, Ankara'da 15 bin 957 ve İzmir'de 10 bin 316 kişi oldu. En az kaza ise Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da meydana geldi. Bu trafik kazalarında ise toplam 34 kişi hayatını kaybetti, 2 bin kişi de yaralandı. Bu yılın ilk yarısında ise Türkiye genelinde 697 bin 73 ölümlü, yaralamalı, maddi hasarlı ve tarafların anlaşarak tutanak tanzim ettiği trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 1552 kişi hayatını kaybetti, 100 bin 22 kişi de yaralandı. Yine aynı dönemde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yaşanan trafik kazalarının maddi hasar miktarı ise 513 milyon 705 bin 560 TL (tarafların anlaşarak, tutanak tanzim ettiği trafik kazaları hariç) oldu. -Trafik cezaları- Yine bu yılın ilk yarısında polis sorumluluk bölgesinde uygulanan 4 milyon 190 bin 397 trafik cezasının, 2 milyon 150 bin 554'ü sürücülere, 2 milyon 33 bin 463'ü araç plakasına ve 6 bin 380'i yayalara kesildi. Cezalardan elde edilen toplam para miktarı ise 562 milyon 53 bin 52 TL oldu. Bu arada, 56 bin 382 kişinin alkollü araç kullanma, 7 bin 482 kişinin 100 ceza puanını doldurma, 200 kişinin 5 kez hız limitini aşma nedeniyle sürücü belgeleri geri alındı.