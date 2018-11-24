Ölümlü kazada lüks otomobilin sürücüsünün tahliyesine tepki

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, lüks spor arabasıyla, başka bir otomobile çarparak bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü F.C.U., avukatının 3 gün arayla yaptığı itiraz üzerine salıverildi. Kazada ölen Osman Nuri Şıkkibar\'ın eşinin avukatı Nihan Sayın Yavuz, \"Bir hakimin 3 gün arayla, değişen hiçbir şey olmamasına rağmen kendi kararını bozmuş olması gerçekten manidardır. Kafaya soru işaretleri getirir\" dedi

Kaza, Sapanca Kurtköy Mahallesi Sapanca Şehit Cevdet Koç Caddesi\'nde 9 Eylül\'de meydana geldi. Evine gitmek için yola çıkan Osman Nuri Şıkkibar\'ın kullandığı 54 AAZ 723 plakalı otomobile yolun soluna dönmek istediği sırada aşırı hızla gelen F.C.U.\'nun kullandığı lüks spor otomobil çarptı. Kazada Osman Nuri Şıkkibar ile F.C.U. ve beraberindeki B.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şıkkibar tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi.

Tedavisinin ardından F.C.U. tutuklandı. Avukatı, 9 Kasım tarihinde Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi\'ne \'tutukluluk halinin yeniden gözden geçirilerek müvekkilinin tahliye edilmesi\' talebiyle dilekçe verdi. Dilekçeyi inceleyen mahkeme, F.C.U.\'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. F.C.U.\'nun avukatı 14 Kasım günü aynı taleple yine aynı mahkemeye ikinci bir dilekçe verdi. Mahkeme bu kez ise F.C.U.\'nun tahliyesine karar verdi. Osman Nuri Şıkkibar\'ın eşi Ecem Nur Şıkkibar\'ın avukatı Nihan Sayın Yavuz, dosyaya hiçbir yeni delil girmediğini belirterek, tahliye kararına itiraz etti.

DAVA BİLİNÇLİ TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRMEKTEN AÇILDI

19 Kasım günü Sapanca Sulh Ceza Mahkemesi, Sapanca Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürücü F.C.U. hakkında \'Bilinçli Taksirle Adam Öldürme\' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

KAN ÖRNEĞİ ALINMAMIŞ

Kaza sonrasında sanık F.C.U.\'nun kan örneğinin alınmadığını öne süren avukat Nihan Sayın Yavuz, \"Sanık, alkollü ve aşırı hızla kazaya neden olmuştur. Soruşturmada alkol oranı, sanığın bilinçli taksir ile suçu işlediğini ortaya çıkardı. İddianame de bu suçtan düzenlendi. Ancak soruşturma aşamasında, ölümle sonuçlanmış bir trafik kazasında alkol olmasına rağmen şüphelinin kan örneğini alınmadı. Bugün çok daha basit kazalarda, en ufak yaralanmalarda dahi şüphelinin ve karşı tarafın kan örnekleri alınıyor. Aşırı hız ve alkollü bir kazada kan örneğinin alınmamış olması gerçekten bize çok manidar geldi\" dedi.

\'BİR HAKİMİN 3 GÜN ARAYLA KENDİ KARARINI BOZMUŞ OLMASI GERÇEKTEN MANİDAR\'

Sanık F.C.U.\'nun tahliye edilmesinin de manidar olduğuna öne süren avukat Yavuz, şöyle konuştu:

\"Sanık 2 ay kadar süren tutukluluk süresinin sonunda sanık tahliye oldu. Karşı tarafın avukatı tutukluluk süresinin gözden geçirilerek, tahliyesini talep ediyor. Sulh Ceza Hakimi, \'Burada tahliye söz konusu olamaz\' diyor. Kaza sırasında şüphelinin alkollü olması ve kasıt yoğunluğundan ötürü tutukluluk durumunun devamına karar veriyor. Üç gün sonra ise aynı hakim, kendi kararını bozarak, dosyada değişen hiçbir delil olmamasına rağmen şüphelinin \'Sabit ikametgah sahibiyim. Kaçma şüphem yoktur\' beyanına istinaden tahliye kararı veriyor. Adli kontrol dahi koyulmuyor. Yurtdışına çıkış yasağı dahi koyulmuyor. Bu normal bir trafik kazası değil. Bilinçli taksirle gerçekleşmiş bir eylem. Yani alkol var, aşırı hız var, 1 milyonluk araba var. Eski model araçla giden bir adam ölüyor ve bunun sonucunda tutuklanan şahıs 2 ayın sonunda tahliye oluyor. Bu bir kamyon şoförü olsaydı 10 aydan önce tahliye olamazdı. Sabit ikametgah sahibi olmak asla tahliye sebebi olamaz. Bir hakimin 3 gün arayla, değişen hiçbir şey olmamasına rağmen kendi kararını bozmuş olması gerçekten manidardır. Kafaya soru işaretleri getirir. Gerekli yargı mensuplarından, gereğinin yapılmasını talep ediyoruz\"

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