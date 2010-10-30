-ÖLÜME DEĞİL, YAŞAMA ATLADI ANTALYA (A.A) - 30.10.2010 - Antalya'da girdiği bunalım sonucu falezlerde intihar girişiminde bulunan ve yamaçtaki kayalığa düşen bir genç kızı, parkın temizlik görevlisi kurtardı. Şirinyalı Mahallesi'ndeki Falez 2 Parkı'nda bankta bir süre yalnız oturan Ç.Y. (19), yaklaşık 50 metre yükseklikteki falezlerden atladı. Genç kızın atladığını gören ve arkasından koşan parkın temizlik görevlisi Mahmut Kişi (51), genç kızın deniz yerine, yaklaşık 25 metre aşağıda yamaca düştüğünü anladı. Düştüğü yerden denize atlamaya çalışan genç kızı, kayarak indiği kayalıklarda tutmayı başaran Mahmut Kişi, Ç.Y'nin, intiharına engel oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, falezlerde kurtarma çalışması başlattı. Halatlarla 25 metre derinlikteki yamaca inen itfaiye görevlileri, hafif yaralanan genç kızı yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından halatlar yardımıyla yukarı taşıdı. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kızın, girdiği bunalım sonucu intihara kalkıştığı belirlendi. Ç.Y'nin sağ kurtarılmasını sağlayan temizlik görevlisi Mahmut Kişi, gazetecilere kızın falezlerden atladığını gördüğünü ve ardından koştuğunu söyledi. Kızın düştüğü yamaçta, ''Ölmek istiyorum. Bırak beni'' diye bağırdığını anlatan Mahmut Kişi, ''Benim de çocuklarım ve 4 torunum var. Genç kızın ölmesine izin veremezdim. Kurtulduğuna sevindim'' dedi. Kurtarılan Ç.Y, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Muratpaşa Belediyesine bağlı temizlik şirketinin personeli olan Mahmut Kişi de, bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.