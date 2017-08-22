Ölümden döndü, sedyede kalp işareti yaptı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde iki motosikletrin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 gençten biri gazetecileri görünce iki eliyle kalp işareti yaptı.

Kaza, dün gece Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Ankara yönüne giden Mustafa B. yönetimindeki motosiklet, Alibeyköy Mahallesi Kavşağı\'ndan karayoluna çıkarak ters yönde giden 15 yaşındaki Kadir O. yönetiminde tescilsiz motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletlerden düşen genç sürücüler ile arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı 16 yaşındaki Uygar Görkem D. yaralandı.

İLK MÜDAHALE POLİSTEN

Karayolu üzeri Rehber noktasında görevli Emniyet ekipleri kazayı görerek yaralıların yanına koştular. Yerde yatan yaralıların güvenliğini sağlamak için trafik akışını düzenleyen ekipler, yaralı gençlere ilk müdahaleyi de yaptı. Yaralı gençler, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.

Ambulanstan sedye ile indirilen motosiklet sürücüsünün arkasındaki yaralı arkadaşı 16 yaşındaki Uygar Görkem D., gaızetecileri görünce elleriyle kalp işareti yaparak poz verdi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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