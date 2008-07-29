Tempo24- Formula 1'de Almanya Grand Prix’sini kazanarak sürücüler klasmanında en yakın rakibi Ferrari’den Felipe Massa’nın önünde 58 puanla lider durumda olan McLaren Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ölümden döndü... Motor Boat&Yachting Dergisi’nin haberine göre “Round the Island” yelkenli yarışlarına katılan Hamilton’ın içinde bulunduğu yelkenliye, bir başka tekne çarptı. Kazayı ucuz atlattıklarını ifade eden İngiliz pilot, “Yarışın başlarında, sağımızdaki tekne az kalsın bizi biçecekti” diye konuştu.



‘Üzerimize geldi’

Hamilton, “Yelkenlilerde fren olmadığını söylememize rağmen üstümüze gelmeye devam ettiler. Kaçmaya çalıştık ama teknenin ön kısmını aldılar. Yine de kimsenin yaralanmaması bizim için sevindirici” dedi. 3 Ağustos’taki Macaristan Grand Prix’sine konsantre olan Hamilton için McLaren Mercedes’in takım patronu Ron Dennis, “Onun şampiyon olması için diğer sürücümüz Heikki Kovalainen’in yardımına ihtiyacı yok. Her ikisi de bizim için çok değerli ve onlara çok güveniyoruz” açıklamasını yaptı.



