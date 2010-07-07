-ÖLÜMDE İHMALİ OLAN MÜDÜR, ÖĞRETMEN OLARAK ATANDI İZMİR (A.A) - 07.07.2010 - İzmir'de okulun otomatik kapısına sıkışarak başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki lise öğrencisi Anıl Erden'in ölümüyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma sonucu, okul müdürü Hüseyin Toptaş görevinden alınarak başka bir okula öğretmen olarak atandı. Seyit Şanlı Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi'nde, 3 Haziran'da meydana gelen olaya ilişkin incelemelerini tamamlayan müfettişler, raporunu sundu. Raporda, okul müdürü Hüseyin Toptaş'ın olayda ihmali olduğu, müdürlük görevinden alınarak, başka bir okula öğretmen olarak atanması ve okulun küçük kapısının kilitlenmesi talimatını veren görevli Niyazi Öztürk'ün de görev yerinin değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Toptaş'ın, görevinden alınarak Kemalpaşa MOPAK Endüstri Meslek Lisesi'ne Elektrik-Elektronik Öğretmeni olarak atandığı öğrenildi. Okulda görevli Öztürk'ün de başka bir okula verildiği kaydedildi.